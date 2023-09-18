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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023: سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع. سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع. سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع. سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع. سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع. سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

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