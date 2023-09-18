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عدن - ياسمين التهامي - ممارسة يتبعها الكثيرون أثناء النوم تجعل السرير "أقذر من المرحاض" وتضر بالصحة

يمكن أن يكون هناك العديد من الفوائد الصحية للنوم بالجوارب، لكن الباحثين يحثون على التوقف عن هذه الممارسة في أثناء النوم لأنها قد تكون أكثر ضررا مما يُعتقد.

ويقول الباحثون، إنه من المهم التأكد من نظافة الجوارب، حيث أن الجوارب المتسخة يمكن أن تحتوي على نفس البكتيريا الموجودة في الصراصير وفضلات برازها.

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وأجرى الباحثون في "Mattress Next Day" استطلاعا لآراء 1017 بريطانيا حول عادات نومهم واكتشفوا أن 18% يرتدون الجوارب أثناء النوم.

وهناك 70% من مرتدي الجوارب لا يهتمون بتغيير الجوارب إلى زوج نظيف قبل النوم، وبدلا من ذلك يستمرون في ارتداء الجوارب التي ارتدوها طوال اليوم.

كما قام الباحثون بمسح الجوارب المتسخة التي يرتديها المشاركون بين الساعة 7 صباحا و11 مساء. ووجدوا أن نصفها يحتوي على الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، وهي نوع من البكتيريا تسبب العدوى للبشر.

وأكد الباحثون: "إنها عادة ما تصيب مجرى الهواء والمسالك البولية، وتسبب عدوى في الرئتين. ويمكن أن تنتشر بسهولة على الأدوات الملوثة التي لم يتم تنظيفها بشكل صحيح".

واكتشف باحثو "Mattress Next Door" أيضا أن بعض الجوارب كانت أكثر قذارة من أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز،غير النظيفة، وهو ليس بالأمر الهين نظرا لأنه أثبت أن هذه الأجهزة "أقذر من المرحاض".

وفي الوقت نفسه، أفادت المعاهد الوطنية للصحة أن الزائفة الزنجارية توجد بشكل شائع في الصراصير وبرازها.

وتنتشر بكتيريا الزائفة الزنجارية بسهولة، لذلك يمكن لمرتدي الجوارب المتسخة نقل البكتيريا إلى الفراش، ما يزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالعدوى.

وأضاف الخبراء أيضا أن القدمين تحتوي على نحو 250 ألف غدة عرقية، ما يعني أن الرطوبة يمكن أن تتراكم في الجوارب القذرة، ما يخلق فطريات تعرف باسم الفطريات الجلدية التي يمكن أن تسبب مرض قدم الرياضي (سعفة القدم) - وهي عدوى فطرية جلدية تبدأ عادة بين أصابع القدمين.

ونصح الباحثون في موقع "Mattress Next Door" بارتداء زوج جديد من الجوارب قبل النوم. كما حثوا على غسل الجوارب القذرة في درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية لقتل جميع البكتيريا.