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عدن - ياسمين التهامي - من اليوم: رسمياً.. ساهر يبدأ برصد هذه المخالفة التي غرامتها ثقيلة

المرور السعودي قبل ايام اعلن كشفه عن نظام جديد خاص بالرصد الآلي (ساهر) لمخالفات لوحات المركبات غير السعودية، كما انه شدد على أهمية الحرص على اتباع تعليمات وأنظمة المرور في الاراضي السعودية “لسلامتك وسلامة سالكي الطريق”. وفي انفوجراف قام المرور بنشره على حسابه الرسمي في “تويتر” : ” احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية”. اقراء ايضاً : ووضح المرور في انفوجراف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : ” احرص على الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وحتى لا تتعرض للمخالفات المرورية التي يسجلها نظام الرصد الآلي على المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية”.

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