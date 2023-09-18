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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: شاهد أول ظهور للسائح الكويتي الذي تعرض للاعتداء الوحشي في تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية أول صورتين للسائح الكويتي الذي تعرض للضرب في تركيا وتحديدًا في مدينة طرابزون.

وظهر السائح الكويتي برفقة أحد أفراد الأمن التركي الذي جاء ليطمئن على صحته ويقدم له باقة من الورود، كما التقط لهما صورة وهما يصافحان بعضهما ويبتسمان للكاميرا.

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يذكر أن السائح التركي تعرض لإصابة بالغة في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

وتم القبض على الجاني من قبل الشرطة التركية، ويجري التحقيق معه بعدما تسبب في إصابة السائح الكويتي في رأسه إثر الاعتداء عليه.