مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي جنوبي محافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل أحد المواطنين في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية إن قياديا حوثيا يعمل نائبا لمدير أمن إدارة السياني يُدعى (عبدالرقيب علي الصناعي)، ترصد لأحد أقاربه وأطلق عليه النار في أحد شوارع مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوبي المحافظة، ما أرداه قتيلا على الفور.



وأوضحت المصادر أن المجني عليه يُدعى (عبده محمد مسعد الصناعي)، ويعمل وكيلاً لأحد المغتربين الذي كان على خلاف مع القيادي الحوثي (الجاني) على أراضي ومبانٍ سكنية.



وينحدر الجاني والضحية من مديرية النادرة شرقي إب، وفقا للمصادر.



ويتعرض سكان محافظة إب، لانتهاكات وجرائم واسعة من قبل قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، المسيطرة على المحافظة بالقوة منذ تسع سنوات.

