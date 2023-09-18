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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: مسن سعودي يرفض بيع ناقته بمبلغ 40 الف ويكشف عن سبب غريب!!

عبر مسن سعودي عن حبه الشديد لناقته، إذ رفض بيعها بسعر ثمين لتعلقه بها ورغبته في عدم التخلي عنها. وعرض أحد الأشخاص على المسن مبلغ 40 ألف ريال لشراء الناقة، فيما رفض الأخير، مؤكدا أنه لن يبيع الناقة، قائلاً: ‘تسوى عندي نسمتي، نذر على رقبتي ما أبيعك’.

وأضاف المسن: ‘لو يجي الموت يقولي يأخذني ولا يأخذها قلت خذني لا أحزن عليها’. وحاول الآخر اقناعه مرارا وتكرارا لبيع الناقة، قائلا: ‘يا أبو سالم الناقة في خاطري ودفعت لك 40 ألف’، ولكن الأخير أصر على الرفض. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض المسن بيع الناقة، وحظي الفيديو بتفاعل كبير من المغردين الذين أشادوا بحب المسن لناقته.

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