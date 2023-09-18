الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحديدة.. مقتل مواطن وإصابة ابنه إثر انفجار لغم حوثي بدارجة نارية

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن وأصيب ابنه، اليوم الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بدراجة نارية كانا يستقلانها بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
 
وقال راصدون محليون، إن لغما من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية انفجر بدراجة نارية في منطقة الشرف الأعلى، شرق مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ابنه (طفل) بإصابات بليغة بترت إحدى ساقيه على إثر ذلك.
 
وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع من مقتل مواطن وزوجته وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته بانفجار لغم حوثي في مديرية الحالي بذات المحافظة.
 
وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام والمتفجرات الحوثية، حيث قتل وأصيب آلاف المدنيين في المحافظة خلال السنوات الماضية.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا