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عدن - ياسمين التهامي - تشكيلة الاتحاد المتوقعة ضد اجمك اف سي في بطولة دوري أبطال آسيا “كريم بنزيما يقود كتيبة الهجوم”

نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع ما بين فريقي الاتحاد واجمك اف سي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا “الجولة الأولى”، حيث من المقرر أن تنطلق تلك المواجهة اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، الخامسة مساءًا بتوقيت غرينتش، الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويتواجد نادي اتحاد جدة ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم كذلك أيضًا “اجمك اف سي الأوزبكي، سباهان الإيراني وكذلك القوة الجوية العراقي”.

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ومن المتوقع أن يعتمد نادي اتحاد جدة خلال تلك المواجهة على التشكيلة المكونة من:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: العليان، حسن كادش، أحمد بامسعود، شراحيلي.

خط الوسط: نغولو كانتي، صالح العمري، فابينو، عمر الجدعاني.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

🎙 المؤتمر الصحفي للمدرب نونو سانتو واللاعب كريم بنزيما للحديث عن الجوانب الفنية لمواجهة #الاتحاد_اجمك في دوري أبطال آسيا pic.twitter.com/NmyOQcstP8 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 17, 2023

ويلتقي نادي الاتحاد نظيره نادي الفتح في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2023 وذلك عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية و القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي.