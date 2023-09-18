شكرا لبحثكم عن خبر اليمن: تحريض وتهديدات بالقتل بسبب أغنية "مش غلط" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

محامون في اليمن يرفعون دعوى تقول أن كلمات الأغنية "تثير أمراً تستقبحه الأسرة في المجتمع اليمني المحافظ كعرف قبل أن يكون كدين، وتمس بالمبادئ العامة للآداب"

في مدينة تعز التي توصف بأنها عاصمة الثقافة اليمنية، رفعت مجموعة من المحامين دعوى قضائية ضد فريق عمل أغنية "مش غلط"، بتهمة "التعدي على الآداب العامة والقيم الأسرية في المجتمع اليمني وإفساد الأخلاق وخدش الحياء العام". والمستهدفون الأساسيون من هذه الدعوى هم: مؤسسة ميون للإنتاج الفني التي أنتجت الأغنية، وصاحب المؤسسة سام نجيب البحيري، وكاتب كلمات الأغنية الشاعر منتصر منصور منصر.

بحسب نص الدعوى، فإن كلمات الأغنية "تثير أمراً تستقبحه الأسرة في المجتمع اليمني المحافظ كعرف قبل أن يكون كدين، وتمس بالمبادئ العامة للآداب، وإفساد الأخلاق، والاستهانة بمنظومة القيم السامية للأسرة اليمنية".

وأشار البلاغ إلى أن الأغنية تجمع جُرمين: "الأول هو الترويج لفعل يخالف الشريعة الإسلامية، والثاني تحليل هذا الفعل وجعله مباحاً. إذ تدعو الأغنية إلى كسر وتخطي الثوابت الشرعية بل والمجاهرة بها وجعلها حلالاً، ما يصادم المبادئ والقيم المجتمعية المتمسك بها بدعوته المرأة اليمنية إلى التخلي عن أعظم ما تتميز به، الحشمة والحياء".

وطالب البلاغ من نيابة الاستئناف "التوجيه لمن يلزم بضبط المدعى عليهم، والتحقيق معهم، واستكمال الإجراءات القانونية والتصرف وفقا للشرع والقانون".

وجاءت هذه الدعوى القضائية بعد حملة تحريض عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد الأغنية، قادها البرلماني وخطيب جامع النور الشيخ عبد الله أحمد علي العديني، وعضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في تعز بليغ التميمي. وبالتزامن، انتقل التحريض من المنصات الافتراضية إلى منابر المساجد يوم الجمعة، كما تلقى فريق عمل الأغنية تهديداً بالقتل.

وأصدر سام نجيب البحيري بياناً أشار فيه إلى أنه تلقى كماً هائلاً من الرسائل المختلفة التي تهدد باقتحام المؤسسة التي يديرها، فضلاً عن تحريض مستمر ضده على وسائل التواصل الاجتماعي ومنابر المساجد.

ولفت البحيري إلى أنه حصل على معلومات تشير إلى أن هناك من يبحث عنه في مقر عمله والأماكن التي يوجد فيها، محمّلاً الجهات المحرضة والسلطات الأمنية والمحلية في مدينة تعز كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة مؤسسة ميون وفريق العمل.

وأعلن فرع نقابة الصحافيين في تعز تضامنه مع البحيري وطاقم العمل التابع له، داعياً الصحافيين والإعلاميين في المدينة إلى التضامن والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتكريس حالة الإرهاب الفكري داخل تعز، أو استخدام الخطاب الديني غطاءً لتقييد الحريات.

وحذر فرع النقابة من خطورة التهديدات الصريحة التي تعرض لها البحيري، التي من شأنها إشاعة مناخ يضيق بحرية التعبير، ويسيء لتعز ومدنيتها وتاريخها كحاضرة للفنون والثقافة والفكر، داعياً السلطات الأمنية والمحلية لتوفير الحماية للبحيري وطاقمه وضمان حرية الرأي والتعبير.

وفي حديثه لـ"العربي الجديد" قال كاتب كلمات الأغنية الشاعر منتصر منصور منصر: "شعرت بالصدمة من كمية التحريض والإساءة ضدي وضد الفريق الذي شارك بإنتاج أغنية (مش غلط)، منذ اليوم الأول لم تتوقف رسائل التهديد والوعيد وحملة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل الأمر إلى تقديم دعوى قضائية ضدنا وكأننا مجرمون".

وأضاف الشاعر: "استغربنا كثيراً من تعامل النيابة بجدية مع الدعوى، بما أن الموضوع مجرد أغنية لا تضر بأحد ولا تحمل الإساءة لأحد، إنما هي قصيدة غنائية غزلية تعبر عن مشاعر صاحبها".

ولفت الشاعر إلى أنه بسبب هذه الأغنية "حللوا دماءنا، وسبوا أعراضنا، وحاولوا التشهير بنا وتشويه سمعتنا بمختلف الوسائل، التي وصلت إلى حد الملاحقة الفعلية بهدف تصفيتنا، ورفع دعوى قضائية ضدنا، والمطالبة بضبطنا، والتحقيق معنا، وهو ما نستنكره بأشد العبارات، وندعو الجميع لإدانة هذه الأعمال، والوقوف معنا ضد هذه الحملات القذرة التي هي ضد الفن وحرية التعبير".

أما البحيري فقال لـ"العربي الجديد": "ما حصل هو أن التحريض الممنهج حصل وفق خطة مدروسة من قبل جماعات استخدمت الخطاب الديني في منابر المساجد، والمحاضرات الدينية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل الوسائل المتاحة للتجريح والسب والتكفير والخوض في الأعراض... وصلت إلى حد التهديد بالقتل والتصفية واقتحام مقر مؤسستنا ميون للإنتاج الفني والإعلامي، والتهجم على بعض أعضاء الفريق في الشوارع، وهذا ما حصل مع ملحن الأغنية سنان التبعي، وإرغام البعض منهم على الاعتذار لمشاركته في العمل مقابل سلامته، وتعمد أساليب أذيتنا بكل الطرق التي كانت نتيجتها حرماننا من ممارسة عملنا، وتوقفنا عن العمل أو حتى الخروج والوجود في شوارع مدينة تعز".

وأضاف البحيري، التحريض جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، ونحن في صدد الترتيب لتوكيل محامٍ ورفع قضية ضد كل من تسبب بذلك أو كان مشاركاً في التحريض أو التهديد بأي وسيلة كانت في الواقع أو المواقع".

أما مدير مكتب الثقافة في تعز عبد الخالق سيف فقال لـ"العربي الجديد": "نقف مع طاقم الأغنية، وسيكلّف المكتب محامين لرفع دعاوى ضد المحرّضين والدفاع عن طاقم الأغنية الذين طاولتهم التهديدات"، معبراً عن دعمه التام لفريق العمل في وجه الحملة الجنونية ضده".

وتقول كلمات الأغنية:

"مش غلط نشرب سوا شاهي ونتمشي سويّة

مش غلط نخفى ونجلس وحدنا حتى العشية

إيش بنخسر لو لعبنا أو تعبنا من كلام الحب وأنصفنا القضية

إيش بنخسر لو سمعنا ضحكتك يا شرعبية

أو سمعنا صوتك الحالي ألا يفتح شهية

إيش بنخسر لو تركنا خوفنا منهم وعشنا حبنا جيز البقية

أو منعنا عن هوانا ما منعنا من لقانا حينما خفنا الوشية

وافهمني يا جنوني

وانظري داخل عيوني

وابصري كم هو حنيني

واشتياقي يا شقية

بطلي خوفك وقولي مش غلط

لو صار لكن عادني بس مستحية".

العربي الجديد - تعز/ فخر العزب