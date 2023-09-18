شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزبيدي يصرح بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتهيت للتو بمعية أخي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من جلسة مباحثات جمعتنا مع وزير الخارجية الأمريكي السيد انتوني بلينكن. ناقشنا خلال اللقاء، جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا، والمستجدات السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لبدء عملية سياسية شاملة. أكدنا خلال اللقاء، على وحدة موقف مجلس القيادة الرئاسي تجاه جميع القضايا، ودعمنا للجهود المبذولة من قبل الإقليم والعالم، لإنهاء الحرب، وإطلاق عملية سياسية شاملة، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، بما يؤسس لسلام شامل ومستدام. الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي

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