عدن - ياسمين التهامي - من دون اي ترتيب مسبق.. عريس سعودي يفاجئ أهل العروس بزفة غريبة هي الأول من نوعها.. شاهد الفيديو

2023/09/18 الساعة 07:21 مساءً

وثق مقطع فيديو متداول، زفة عريس على الخيول، حيث امتطى وعدد من أفراد عائلته والمعازيم الخيول.

وأظهر الفيديو العريس ومرافقيه وهم يسيرون على مهل بالخيول، وخلفهم عدد من السيارات.

وأبان الفيديو وصول العريس ومرافقيه إلى مكان الاحتفال بالعرس، ونزل من فوق الحصان، وتوجه ناحية أهل العروس على ما يبدو، وقام بمصافحتهم.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل، وأعرب مغردون عن إعجابهم بفكرة الزفة على الخيول.

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