عدن - ياسمين التهامي - عاجل| الرعب يتحول الى هذه الدولة العربية التصقت السماء مع الأرض سحب مضلمة وامطار غزيرة!!

2023/09/18 الساعة 09:18 مساءً

تُظهر آخر صور الأقمار الإصطناعية إلى تأثر أجزاء واسعة من سلسلة جبال الحجر في سلطنة عُمان والمناطق المُجاروة لها بسحب ركامية رعدية تعمل على تساقط زخات من الأمطار الرعدية مُتفاوتة الغزارة.

ويشمل تأثر السحب الركامية الرعدية كل من شمال الظاهرة، وشمال الشرقية والداخلية، وأجزاء من غرب الباطنة، وسط توقععات باستمرار الامطار خلال الساعات القادمة.

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