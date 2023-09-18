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عدن - ياسمين التهامي - استخدام القرنفل بهذه الطريقة يقوي العظام ويعزز المناعة ويحميك من مرض قاتل لا شفاء منه

يتمتع القرنفل بنكهة دافئة وحلوة وعطرية تقدم فوائد تتجاوز مجرد مذاقها اللذيذ. تناول القرنفل يوميا يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية .

البراعم العطرية التي يتم جمعها من شجرة الليلك دائمة الخضرة غنية بمضادات الأكسدة، مما يعني أنها تساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، وتقليل الالتهاب، وتحسين وظيفة الجهاز المناعي.

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نظرًا لخصائصه المسكنة والمضادة للبكتيريا، فإن القرنفل معروف بقدرته على تخفيف آلام الأسنان وتحسين التنفس.

للقرنفل العديد من الاستخدامات ويمكنه تخفيف اضطراب المعدة وتقليل الانتفاخ وتحسين عملية الهضم ودعم نسبة السكر في الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة الدورة الدموية.

فوائد تناول القرنفل:

1_ تقوية جهاز المناعة

يمكن لكمية صغيرة من توابل القرنفل الغنية بمضادات الأكسدة أن تحمي من البكتيريا الضارة وتعزز الصحة العامة.

2_ علاج آلام الأسنان واللثة

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للبكتيريا ومسكنة تساعد في علاج آلام الأسنان والوقاية من أمراض اللثة وتحسين رائحة الفم. يمكنك وضع القليل من زيت القرنفل على قطعة صغيرة من القطن الطبي لتهدئة وعلاج المناطق المتقرحة في الفم.

3_منع مشاكل التنفس

يحتوي القرنفل على خصائص مختلفة تساعد في تقليل المخاط والبلغم، مما يجعله فعالاً في علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والحساسية.

4_الوقاية من السرطان

يساعد القرنفل على الوقاية من أنواع معينة من السرطان، حيث وجد أن مستخلص توابل القرنفل لديه القدرة على منع نمو الورم بشكل فعال وقتل الخلايا التالفة. بسبب محتواه من مضادات الأكسدة، قد يقلل القرنفل أيضًا من الالتهابات ويمنع أنواعًا معينة من السرطان، وخاصة سرطان الثدي.

5_ تقوية العظام

مستخلص القرنفل مفيد للعظام، فالمستخلص المائي الكحولي لتوابل القرنفل غني بالمواد الكيميائية الفينولية، بما في ذلك الأوجينول ومشتقاته، والتي تتميز بتأثيراتها المثبطة لأمراض العظام، وخاصة هشاشة العظام.