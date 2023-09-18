العرادة: الشعب اليمني بات أكثر استعدادا للتضحية والمقاومة لاستكمال أهداف ثورة سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الإثنين، إن الشعب اليمني بات أكثر استعداداً للتضحية والمقاومة لاستكمال أهداف الثورة وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الإمامة والماضي البغيض.



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للجنة الفرعية للاحتفالات بمحافظة مأرب، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأطلع العرادة على ما تم إنجازه من أعمال تحضيرية واستعدادات والفعاليات والأنشطة الاحتفائية المختلفة بالعيد الـ 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والعيد الـ 60 لثورة 14 أكتوبر 1963م الخالدة، وعيد الاستقلال في 30 نوفمبر1967م.



وأشاد عضو المجلس الرئاسي، بالجهود التي بذلتها اللجنة واللجان المنبثقة عنها ومستوى الاستعداد والتنظيم لفعاليات الاحتفاء بالأعياد الوطنية.



ولفت إلى أهمية الاحتفاء الرسمي والشعبي بالثورات اليمنية العظيمة التي خلصت اليمنيين من كابوس نظام جثم على صدر الأمة لقرون من الزمن وجرعها صنوفاً من البطش والتجهيل وجعلها فريسةً للفقر والمرض والخوف والتخلف والحرمان والعزلة عن العالم.



وأشار إلى أن سنوات الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على النظام الجمهوري وبطشها بالشعب اليمني وانكشاف زيف شعاراتها، عززت في نفوس أجيال الثورة عظمة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ومستوى الإنجاز العظيم والتضحيات التي قدمها الثوَّار من أجل تخليص الشعب من الاستبداد والاستعمار



وأكد اللواء العرادة أن أجيال الثورة اليمنية باتوا اليوم أكثر تمسكاً بالمبادئ السامية وقيم الثورة العظيمة، والتضحية من أجلها، وأكثر تلهفاً للاحتفاء بالمناسبات الوطنية وبشكل لم يسبق له خاصة الواقعين في المناطق التي مازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي ألغت تلك المناسبات العظيمة والأعياد الوطنية، واستبدلتها بفعاليات طائفية وإيرانية.

