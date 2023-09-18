بعد يومين من اختطافه.. وفاة شيخ مسن في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية بحجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شيخ مسن، اليوم الاثنين في أحد سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الشيخ المسن حسن عبدالله الزليل (75 عاما) توفي اليوم في أحد السجون الحوثي بمديرية كشر بعد يوم من اختطافه.



وأوضحت أن مليشيا الحوثي الشيخ اختطفت الشيخ الزليل مع آخرين في حملة دهم وخطف نفذتها قبل يومين، في منطقة بني سعيد بعزلة أنهم الغرب، بمديرية كشر جنوب غربي حجة.

في السياق، قال المركز الأمريكي للعدالة(ACJ) إن مجموعة مسلحة تتبع جماعة الحوثي داهمت السبت الماضي منازل المواطنين في قرية بني سعيد، ترافقهم عدد من العربات العسكرية واقتادت عدد 15مدنيا الى معتقلاتها وروعت الأطفال والنساء الذي فروا الى الجبال.



وأفاد المركز نقلا عن راصد تحدث مع أسر الضحايا قوله، إن "مبرر الحوثيين لحملة الاعتقالات زيارة بعض الأهالي لأقاربهم النازحين في محافظة مأرب او القيام بالتواصل معهم".



وأدان الأمريكي للعدالة في بيان له، هذه الانتهاكات ويعدها خرق للدستور والقوانين اليمنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن هذه التصرفات تشكك في مصداقية جماعة الحوثي في التزامها بالهدنة والانخراط في عملية السلام.



ودعا البيان، إلى سرعة إجراء تحقيق قضائي عاجل ومحايد في وفاة المختطف حسين الزليل وفي حملة الاعتقالات ومحاسبة كل من شارك في هذا الانتهاك.



كما دعا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى القيام بواجباتهم والضغط على الحوثيين لإيقاف كافة أشكال الانتهاكات وتفعيل الآليات الدولية في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.



وتشن مليشيا الحوثي حملات دهم وخطف ضد أبناء كشر باستمرار منذ الحملة العسكرية التي نفذتها ضدهم بين يناير ومارس2019.



وبحسب رابطة أمهات المختطفين فإن قرابة 200 مختطف قضوا تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي، معظمهم خطفوا من منازلهم أو من مقرات أعمالهم أو من الطرقات.