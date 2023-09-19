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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

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