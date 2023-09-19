شكرا لقرائتكم خبر عن عروض طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عروض طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تزامنًا مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 93 بدأت الشركات والمطاعم والمحال التجارية في الإعلان عن جميع العروض والتخفيضات بمناسبة ذكرى توحيد البلاد وكان من بين هذه الشركات أديل للطيران التي أعلنت عن مجموعة من العروض التي تخص الطيران الداخلي في المملكة ولكي تستمع بالتخفيضات لابد من التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بها وهذا ما سنتطرق لتوضيحه.

تخفيضات اليوم الوطني 93

أعلنت شركة أديل للطيران في المملكة العربية السعودية عن عروض وتخفيضات خاصة باليوم الوطني بأسعار تنافسية وجاءت تفاصيل التخفيضات على النحو التالي:

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حجز الرحلات

لكي تتمكن من حجز الرحلة الخاصة بعروض اليوم الوطني السابق ذكرها لابد من اتباع الآتي: