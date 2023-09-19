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عروض طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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عدن - ياسمين التهامي - عروض طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تزامنًا مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 93 بدأت الشركات والمطاعم والمحال التجارية في الإعلان عن جميع العروض والتخفيضات بمناسبة ذكرى توحيد البلاد وكان من بين هذه الشركات أديل للطيران التي أعلنت عن مجموعة من العروض التي تخص الطيران الداخلي في المملكة ولكي تستمع بالتخفيضات لابد من التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بها وهذا ما سنتطرق لتوضيحه.

تخفيضات اليوم الوطني 93

أعلنت شركة أديل للطيران في المملكة العربية عن عروض وتخفيضات خاصة باليوم الوطني بأسعار تنافسية وجاءت تفاصيل التخفيضات على النحو التالي:

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- صورة 1 - عروض طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني السعودي

حجز الرحلات

لكي تتمكن من حجز الرحلة الخاصة بعروض اليوم الوطني السابق ذكرها لابد من اتباع الآتي:

- صورة 2 - عروض طيران أديل بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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