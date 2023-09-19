نيويورك تايمز: متحف أمريكي سيستمر في عرض قطع أثرية يمنية برغم استعادة الحكومة اليمنية ملكيتها

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤولون إن متحف متروبوليتان للفنون سينقل ملكية منحوتتين قديمتين كانتا ضمن مجموعته إلى اليمن، بعد مرور ما يقرب من 40 عامًا على أخذهما من موقع أثري بالقرب من مدينة مأرب القديمة.



وذكرت نيويورك تايمز بأن القطع الأثرية الحجرية، التي يعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، لن تتم إعادتها على الفور إلى اليمن بسبب الحرب الأهلية المستمرة هناك. وبدلاً من ذلك، طلب مسؤولو السفارة اليمنية في واشنطن من متحف الميتروبوليتان الاستمرار في احتجازها في الوقت الحالي كجزء من اتفاقية لحمايتها .



وقال محمد الحضرمي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة "يسعدنا أن اليمن يستعيد ملكية تراثه الثقافي الثمين الذي لا يقدر بثمن". وأضاف: "بسبب الوضع الحالي في اليمن، ليس هذا هو الوقت المناسب لإعادة هذه القطع الأثرية إلى وطننا".



ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال حفل يقام يوم الجمعة. وقد رتبت الحكومة اليمنية اتفاقية مماثلة في وقت سابق من هذا العام مع مؤسسة سميثسونيان، التي وافقت على الاحتفاظ ورعاية 77 قطعة منهوبة تم الاستيلاء عليها من تاجر أعمال فنية في نيويورك.



وقال متحف متروبوليتان أنه حصل على القطعتين الأثريتين في أواخر التسعينيات من جامع التحف جان لوك تشالمين. أحدهما، وهو تمثال لشخصية أنثوية ترتدي قلادة على شكل حزام، كان عبر عملية شراء؛ والآخر، ملاط ​​رخامي، كان هدية. تم الحصول على المنحوتات من قبل قسم فنون الشرق الأدنى القديم في المتحف .



وقال ماكس هولين، المدير والرئيس التنفيذي لمتحف متروبوليتان: "توفر هذه القطع الجذابة فرصة مهمة لعرض الثقافة اليمنية، في حوار مع مجموعتنا التي تعود إلى 5000 عام من تاريخ الفن". وتابع "نحن ممتنون لإنشاء مثل هذا الالتزام الجماعي والصادق لتسليط الضوء على هذه الأعمال الهامة."



على مدى السنوات القليلة الماضية، أجبرت جهود الإعادة مسؤولي المتاحف على التدقيق في كيفية حصول أسلافهم على القطع، وفي بعض الحالات دون مراعاة قوانين التراث الثقافي والعادات المحلية التي ربما منعتها من مغادرة بلدانها الأصلية. وقد جاءت بعض التحقيقات من داخل المؤسسات الثقافية أو من محققين هواة، في حين بدأ مسؤولون عن إنفاذ القانون تحقيقات أخرى.



ولكن مع إعادة المزيد من القطع الأثرية إلى الوطن، ظهرت مخاوف بشأن قدرة بعض الدول، وخاصة تلك التي في حالة حرب، على الاهتمام بها. وقد أشاد بعض علماء الآثار والمؤرخين بالجهود المبذولة لمواصلة حماية القطع الأثرية اليمنية في متحف ميتروبوليتان ومتحف سميثسونيان أثناء تسليم الملكية رسميًا للحكومة.



وقالت لمياء الخالدي، عالمة الآثار في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والتي أمضت ثماني سنوات في اليمن تعمل في مشاريع الترميم والحفظ: "هذا يمنحني الأمل". وقالت "إنه وقت صعب لإعادة القطع الأثرية لأن المتاحف لا تزال تحاول تقييم مدى الضرر بعد سنوات عديدة من القصف".



وقد تلقت بعض مواقع التراث الثقافي اليمني دعماً دولياً في السنوات الأخيرة. في عام 2021، انتهى صندوق الآثار العالمي من ترميم قصر الإمام، وهو مبنى عثماني يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر وهو جزء من مجمع متحف تعز، ومقر المتحف الوطني الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب القصف.



وقالت أليساندرا بيروتزيتو، المديرة الإقليمية لصندوق الآثار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد تم نهب المتحف جزئياً". لكن تم استعادته قبل أن يتمكن اللصوص من بيع مقتنياته خارج البلاد. وهي الآن في صناديق، في انتظار عرضها في المتحف الذي نقوم بترميمه”.

المصدر: نيويورك تايمز - ترجمة: يمن شباب نت