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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. مستشارة سعودية تفجر مفاجأة كبيرة حول زواج المسيار وتعتبره زنا.. وتكشف سر إقبال الشباب عليه

شددت الهنوف الحقيل المستشارة الأسرية والزوجية، على أن زواج المسيار يعتبر نوعا فاشل.

وقالت الحقيل خلال برنامج سيدتي: “البعض يلجأ لزواج غريب يسمونه مسيار وهو ليس بمسيار ولكنه زنا مقنن، وهذا حرام”.

وأضافت: “المساوئ التي تأتي من زواج المسيار يا كثرها”، مؤكدة أنه أكثر مسببات مشكلات الطلاق في الآونة الأخيرة.

وتابعت: “يأتي هذا الزواج لإشباع الجوانب الغريزية أو النفسية بشكل غير مباشر”، مشيرة إلى أن بعض الرجال المتزوجين يلجأون لهذا النوع بسبب مشكلات مع زوجته، وهو زواج غير كامل الأركان، مطالبة بعدم الأخذ بزواجات المسيار في الدولة.

وأضافت: “60% من النساء يجي لها زواج مسيار، لأنه أصبح متاح ويتكلمون بعين قوية، أنت ما تعرف شيء عن الدين بهذا الشكل، وهذا الزواج لم يكن موجودا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة”.

وبخصوص أسباب الإقبال على الزواج المسيار قالت: “الجانب المالي والمهور العالية ورغبة المرأة في لقب المتزوجة من أكثر أسباب إقبال الشباب على زواج المسيار”.

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