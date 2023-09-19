عدن - ياسمين التهامي - رجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي يكشف مفاجأة بشأن بحجم ثروته

2023/09/19 الساعة 07:11 مساءً

قال رجل الأعمال يزيد الراجحي، أنه لم يبدأ حياته من الصفر ولكنه عمل على زيادة قيمة ميراثه.

وأضاف خلال ظهوره في مقطع فيديو، “أنا مابديت من الصفر ولكن في الـ 10 سنوات الأخيرة، دبلت ورثي أقل شي5 مرات بفضل الله”.

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