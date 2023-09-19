منظمة أممية: سيول الأمطار دمرت مأوى أكثر من 900 نازح غربي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دمرت سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق المحاذية للساحل الغربي لليمن، الأسبوع الماضي، مئات المساكن للنازحين، وفقا لمنظمة أممية.



وقالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، "ضربت أمطار غزيرة الساحل الغربي لليمن أواخر الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تدمير مأوى أكثر من 900 نازح".



وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، أنها ومنذ بدء الفيضانات قامت بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتقديم المواد الإغاثية الطارئة لأكثر من 135 أسرة.



وأشارت إلى أنها تواصل تقديم المساعدة لأكثر من 125 أسرة على إصلاح مآويها المتضررة.

