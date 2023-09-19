البركاني: طريق السلام واضح وضوابطه محددة ومرجعياتنا الشعب اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، الثلاثاء، أن طريق السلام واضح وضوابطه محددة ومرجعياتنا في ذلك إجماع الشعب اليمني المتمثل بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن إنغر تانغبورن في الرياض وناقش معه جملة من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الوطنية، ومنها ما يتعلق بمسارات السلام وآفاقه المتاحة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتطرق البركاني، إلى الجهود المبذولة من قبل السعودية، مشيداً بكل ما يبذله الأشقاء من دعم أخوي صادق في مختلف المجالات، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني، والمساعي الهادفة لدفع مليشيا الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، ووقف معاناة الشعب اليمني وحقناً للدماء.



كما استعرض، مجمل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن جراء ممارسات وجرائم مليشيا الحوثي بحق شعبنا وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وأشار الى أن هذا ليس بغريب على جماعة جبلت على الخداع والخيانة ونقض كل خيارات السلام والعهود التي استمرأتها، وغطرستها على قرارات المجتمع الدولي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.



وقال البركاني، إن طريق السلام واضح وضوابطه محددة ومرجعياتنا في ذلك إجماع الشعب اليمني المتمثل بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية ومنها القرار 2216.



وجدد حرص الشرعية الدستورية الدائم على السلام انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه اليمن وشعبه ومجتمعه.



كما أن مجلس النواب ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وحق مواطنيه بالعيش الكريم، وتطبيق الدستور والقوانين واعلاء مكانتهم واحترام مكانة التعاون بين السلطات، ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، في المسار الذي ينشده الشعب اليمني ويخفف من معاناته.



من جانبها أكدت الدبلوماسية الأمريكية، مواصلة دعم بلادها لليمن في كافة المجالات، متطلعة أن يصل اليمن إلى السلام العادل والشامل وأن ينعم بالأمن والاستقرار، مجددة تأكيدها على موقف بلادها الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

