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بعد انتقاده مليشيات الحوثي.. عناصر مجهولة تعتدي بالضرب المبرح على أكاديمي في صنعاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر مجهولة، مساء اليوم الثلاثاء، على الاعتداء بالضرب المبرح على أحد أساتذة الجامعات اليمنية المطالبين بالمرتبات في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
 
وقالت مصادر مقربة من الدكتور إبراهيم الكبسي لـ"يمن شباب نت" إن "عناصر مجهولة اعترضت طريق الدكتور الكبسي وسط صنعاء وأبرحته ضربا، باستخدام أدوات مختلفة، نقل على إثرها للمستشفى".
 
وبحسب المصادر، إن تلك العناصر قامت أيضا بتدمير سيارة الدكتور الكبسي المدرس بكلية المجتمع في منطقة صرف بصنعاء، وذلك ردا على انتقاداته الحادة لمليشيا الحوثي على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي أرسلت مجموعة من عناصرها للاعتداء عليه، تحت مبرر نقده أيضا للإنفاقات الكبيرة التي تصرفها المليشيا من أموال الجبايات المفروضة على المواطنين لـ"إحياء المولد النبوي".
 
وكان القيادي الحوثي مهدي المشاط قد توعد نهاية الشهر الماضي، بسلسلة من عمليات الضرب والاعتداء على ناشطين، وذلك بعد أيام قليلة من واقعة اعتداء تعرض لها الصحفي مجلي الصمدي، الذي انتقد مليشيا الحوثي بشدة بعد أن نهبت إذاعته الخاصة.
 
ويغلي الشارع في صنعاء للمطالبة بالمرتبات والخدمات والعدالة ضد مليشيا الحوثي منذ أشهر، وتصاعدت مظاهر الغضب الشعبي في الفترة القليلة الماضي، دفعت بالمليشيا بالوعيد بردعهم.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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