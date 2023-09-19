تعز.. تدشين احتفالات الذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر بندوة سياسية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، صباح الثلاثاء، الندوة السياسية حول ( اليمن الحضاري العظيم في مواجهة السلالة الإمامية) والذي نظمها مكتب الثقافة بالمحافظة بالتعاون مع منتدى معد كرب القومي ونادي إكليل برعاية السلطة المحلية.



وخلال الافتتاح الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، أكد المخلافي أن محافظة تعز تمضي قدماً وتجديد العزم لإسقاط الإمامة والسلالة وهي تستكمل طريق الكفاح والصمود امتداداً لثورة سبتمبر وأكتوبر.



وأوضح أن ثورة سبتمبر تجديد وتذكير لروح الجمهورية وعظمتها التي نقاتل ونكافح جميعا للحفاظ عليها، مؤكدا أن المعركة متعددة فكرية وعسكرية وسياسية وأمنية ومعركة وعي وكل معركة تكمل الأخرى ولا يمكن هزم الحوثي وهدم معتقداته إلا بالتنبه والتركيز على هذه المعارك المتعددة والعمل عليها.



من جانبه أشار مدير مكتب الثقافة بتعز عبدالخالق سيف إلى البرنامج الاحتفائي بالذكرى الـ61 لثورة الـ 26 من سبتمبر من محافظة تعز التي تحتفظ بدورها الوطني والثقافي والفكري مهما كانت الصعوبات والتحديات التي تصنعها مأساة الحرب والحصار عليها من قبل جماعة الحوثي.



وشهد البرنامج أربعة محاور رئيسية من قبل محمد المقبلي مير دائرة الشباب بمكتب رئاسة الجمهورية وعادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات الاستراتيجية، وفتحي الكشميمي المدير التنفيذي لمنتدى معد كرب القومي، ومنصور القدسي استاذ الإعلام بجامعة تعز حول مواجهة السلالة الإمامية الكهنوتية.



واختتمت الندوة بعدد من المدخلات التي تطرقت لأهمية الدفاع عن سبتمبر ورفع مستوى الوعي القومي من أجل مواجهة السلالة الإمامية وتوحيد الخطاب الإعلامي لصالح مشروع الجمهورية اليمنية كما تخلل ذلك كوكتيلات وطنية غنائية معبرة عن عظمة الذكرى والمناسبة.





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