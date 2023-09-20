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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. 10أشياء تفعلها النساء في السعودية ببراعة اكثر من الرجل

في الآونة الأخيرة، ظهر عدد كثير من النساء في شتى الميادين، ونجحن في التفوق في كثير منها، بالإضافة إلى قدرة المرأة على الحصول على علامات أعلى في الدراسة من الرجل في كثير من الأحيان، حتى أنه لوحظ مؤخرا أن المرأة تحصل على شهادات في الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراة أكثر بكثير من عدد الرجال الذين يقدمون بالأساس على الدراسة بها، فكثير من الشباب يتوقف عند درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس.

إن المرأة أثبتت في عالمنا العربي مؤخرا، أنها إذا أرادت استطاعت فعل ما لم تكن هي ذاتها تتخيله، ولعل المصارعة “سمر حمزة”، والتي تبلغ من العمر 27 عاما خير مثال ودليل، ويقول تيموثي ليري “أن المرأة التي تسعى إلى مساواة الرجل تفتقر إلى الطموح”.

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والآن إليك أمور وأشياء تفعلها المرأة ببراعة وإتقان أكثر من الرجال، وذلك ما سوف نسرده على النحو الآتي:

1- القدرة على التذوق والحواس الخمس بشكل عام

حيث تكون المرأة أكثر حساسية من الرجال في عملية التذوق، ولعل هذا هو السبب الذي جعل عدد النساء أعلى تقدما في الترتيب بالنسبة للقوائم الحسية، كما أن البصيلة الشمية لدى النساء تحتوي على 43% من الخلايا أكثر من الرجل.

وبشكل عام، فإن العديد من الدراسات أثبتت بالفعل تفوق المرأة على الرجل في معظم الحواس، وتوصلت الدراسات أيضا إلى أن المرأة اكثر قدرة على تمييز الروائح، كما توصل العلماء إلى أن الإناث لديهن قدرة سماعية عالية تفوق قدرات الذكور كثيرا، والتي تمكنهم من تمييز الأصوات دون رؤية المتحدث.

كما تجدر الإشارة هنا، وبحسب ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية، وذلك نقلا عن دراسات علمية موثقة، أن حاسة السمع عند الرجال تسوء في بداية عمر الثلاثينات بالنسبة للرجل، بينما تحتفظ المرأة بقدرتها السمعية لمدة أطول.

2- يمكن للمرأة أن تعدد المهام بشكل أفضل من الرجال

نشر موقع (about life and love) أنه أجريت دراسة للتعرف على من الأفضل في تعدد المهام- الرجال أم النساء؟، وعندما حدث اختلاط في المهام التي تم التكليف بها، أخطأ كل منهما، لكن كان الرجال أكثر بطئا من النساء، حيث استغرق الرجال 77% من الوقت للاستجابة، بينما استغرقت النساء 69% فقط.

ولعلنا نلاحظ في مجتمعاتنا العربية، أن المرأة تستطيع أن تعمل كموظفة “مدرسة على سبيل المثال”، وفي ذات الوقت نجدها ترعى أفراد أسرتها في البيت، وتقوم بواجباتها المنزلية، وبالإضافة إلى كل ذلك تتواصل مع الأصدقاء، وتنجز الأعمال تباعا، فتطهو الطعام، وتساعد الأطفال في أداء واجباتهم المنزلية، لكن الرجل ليس لديه القدرة على فعل أكثر من مهمة في ذات الوقت.

3- المرأة تتحدث أكثر من الرجال

(about life and love) ذكر في موضوع بعنوان “20 من الأشياء تفعلها المرأة أفضل من الرجل” أن المرأة تتحدث حوالي 20000 كلمة طوال اليوم، بينما الرجل لا يتعدى 7000 كلمة فقط طوال اليوم.

وذكر موقع “روسيا اليوم“ أن علماء أمريكيون بحثوا في هذا الأمر، محاولين إيجاد سبب ذلك، فوجدوا أن السبب هو بروتين Foxp2، والذي يحتويه جسم المرأة بنسبة عالية، وتم إجراء الدراسة في جامعة ميريلاند الأمريكية.

4- التواصل مع الآخرين

المرأة بطبيعتها وبحكم خلقتها كما ذكرنا لها القدرة على الحديث بدرجة تصل إلى 3 مرات أكثر من الرجل في اليوم الواحد، ولذلك فهي أفضل من الرجل على القدرة على التواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى أنها لديها الاستطاعة على التحدث بدقة وعقلانية وانفتاح، وليست كما يظن المرء أنها تتكلم وتثرثر بكلام فارغ.

فعقول النساء موصولة بطريقة تجعلها تتفوق في المهام اللفظية، والتواصل عبارة عن طريق ذو وجهين، والنساء مستمعين أفضل وأكثر أدبا وتعاطفا من الرجال مما يجعلهم أكثر فاعلية في عملية التواصل.

وعلى العكس من الذي يتوقعه كثير من أبناء الشرق، فإن المرأة تكون أفضل فيما يتعلق بالنشوة الجنسية، وأفضل من الرجل، وذلك على الرغم من أن الرجال يصلون إلى النشوة الجنسية في 95% من اللقاءات، وذلك مقارنة بـ 69% من النساء، إلا أن النشوة الجنسية لدى الرجل لا تستغرق سوى 3 إلى 10 ثوان، بينما المرأة فإنها تستغرق من 20 ثانية إلى دقيقتين.

والحقيقة العلمية تقول، بأن النهايات العصبية لدى المرأة تصل إلى ما يقرب من 8000، بينما الرجل يكون أقل من ذلك أضعافا، وتتمتع النساء أكثر بالعلاقة الحميمية عند بلوغ عمر 28 عاما، فيما يصل الرجل إلى الذروة عند عمر 33 عاما.

6- النساء أكثر انتباهاً وتنظيما من الرجال

تستطيع المرأة أن تنجز أكثر من الرجل، حيث يهتم الجنس اللطيف بتنمية العلاقات الهادفة، والحقيقة الأكثر وضوحا، فإن النساء القياديات لا يرغبن في تضييع الوقت، والنساء أكثر تنظيما وترتيبا للأعمال، وذلك بما يحقق أكبر استفادة من الوقت، ودون الابتعاد عن التفاصيل.

وأظهرت الدراسات أن أدمغة النساء كانت أكثر نشاطا في العديد من التجارب، وفي عديد من المجالات بشكل ملحوظ، وخاصة إذا تعلق الأمر بالتركيز، وفي التحكم في الانفعالات، فالنساء يتصدرن الأمور التي تتطلب الالتزام بالمواعيد أكثر من الرجال، وإذا أردت دليلا، انظر إلى الإدارة المنزلية لامرأتك.

7- تحصيل أعلى في الدراسة

يعتبر التعليم من الحقوق التي نالتها المرأة مؤخراً، وأصبحت المرأة الآن تلتحق بنسبة أكبر بكثير من الرجال بالمقاعد الدراسية، وفي مرحلة الطفولة المبكرة تبدو الأنثى أكثر تنظيما من الذكر، وتظهر الالتزام بالتعليمات وتهتم بالتفاصيل وتؤدي الواجبات قبل القيام بأعمال الترفيه مثل مشاهدة التلفاز.

وأشارت إحدى الدراسات في جامعة ساسكس البريطانية، أن الأنثى تقدم أداء أفضل من الرجل في مواد مثل الرياضيات والعلوم مهما كانت درجة ميولها تجاه المادتين، كما أنها تكون بارعة أيضا في برمجة الحاسوب.

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة التعليم الأمريكية أن ما نسبته 65% من النساء الذين التحقوا للحصول على الشهادة الجامعية عام 2012 ولمدة 4 سنوات تخرجن من الكلية في عام 2018، بينما كانت نسبة الرجال في ذات الاحصائية لا تتعدى 59%.

8- المرأة أكثر بكاء من الرجل وببراعة

أثبتت الدراسات والتجارب، أن المرأة تبرع في البكاء أكثر من الرجل، حيث تبكي 30-64 مرة في العام في المتوسط، بينما الرجال أقل بكاء حيث يبكون 6-17 مرة في العام في المتوسط، وبحسب التساؤل الذي نقله إلينا موقع (about life and love) هل هذا بسبب أن المجتمع الأبوي جعلنا نؤمن منذ الطفولة أن البكاء علامة ضعف الرجال؟، أو ربما لأن الرجال أكثر تحفظا في إظهار مشاعرهم؟، وهذا ما تزال الدراسات تقوم بالبحث فيه.

9- تتمتع النساء بمعدلات ذكاء أعلى من الرجال

ففي كتاب غينيس للأرقام القياسية حصلت مارلين فوس سافانت على معدل ذكاء 228، لتكون أذكى امرأة في التاريخ، وذلك خلافا على معدل ذكاء الرجال، حيث حصل كريستوفر مايكل لانغان على درجة ذكاء 195 و 210، وهذا بحسب (about life and love).

10- تذكر الأحداث والتواريخ الهامة (يوم زواجها مثلاً)

المرأة تتذكر الأحداث والتواريخ المهمة بمعدل أكثر بكثير من الرجال، وذلك مثل يوم زواجكما، أو أعياد الميلاد الخاصة بأطفالها، وعيد ميلاد زوجها.

وبحسب موقع “news-medical.net” فإن النساء أسهل في تذكر المعلومات الشفهية من الرجال، حيث وجد باحثون من معهد كارولينسكا في السويد في أحد الدراسات التي نشرت في مجلة Psychological Bulletin أن ذكريات الأحداث أو ما يطلق عليه الذاكرة العرضية أفضل بين النساء مقارنة بالرجال، فعلى سبيل المثال، عندما نحاول أن نتذكر ما فعلناه أمس، مثل (ما إذا كنا تناولنا الدواء هذا الصباح أم لا؟) فإننا هنا نستخدم ذاكرتنا العرضية ( ذاكرتنا للأحداث.)

وبحسب دراسة ذكرها موقع (about life and love) فقد توصلت إحدى الاختبارات لذاكرة المرأة إلى ما يلي:

11- ترمش النساء ضعف ما يرمش الرجل

ففي دراسة إلكترونية ضوئية لحركة الجفن، كان معدل لمعان العين أكبر بكثير لدى النساء مقارنة بالرجال، حيث ترمش النساء 19 مرة في الدقيقة مقارنة بالرجال الذين يرمشون 11 مرة.

12- تتعامل المرأة بشكل أفضل من الرجل في مقابلات العمل

وذلك على الرغم من أن مديري الموارد البشرية ينقرون على الملف الشخصي الخاص بالذكور أكثر من ملفات الإناث وفقا لـ LinkedIn، لكن النساء أكثر نجاحا بنسبة 16% في الحصول على الوظيفة.

وتظهر النساء أنهن يمكنهم إدارة التوتر بشكل أفضل من الرجال، مما يساعدهم على النجاح في مقابلات العمل، ويساعد المرأة في ذلك هو بكاءها بسرعة، مما يؤدي إلى تعزيز شعورها بالهدوء، والتفكير بشكل واضح وعقلاني، حيث يصبح لديها الصبر وقوة التحمل ، وتسهم هرمونات جسم المرأة في التعامل مع التوتر، وأبرز تلك الهرمونات هو: هرمون الكورتيزول، والإستروجين، والإبينفرين، والأوكسيتوسين.

13- تناول الأطعمة الصحية

حيث أنه وفقا لأحد الدراسات التي أجرتها جامعة مينسوتا، فإن النساء يميلن إلى أن يحتوي طبقهن من الطعام على أصناف من الفواكه والخضروات، لكن الرجل يميل إلى تناول اللحوم الحمراء والبيتزا.

14- البنات أكثر عناية بالوالدين

ومن الوصايا الذهبية عن البنات، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: “لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات”.

وذكر موقع (about life and love) أن البنات أكثر عناية بالوالدين، وذلك بحسب ما أظهرته دراسة عن “الصحة والتقاعد” بجامعة ميشيغان، والتي أظهرت أن البنات في المتوسط يقدمن 12.3 ساعة في رعاية المسنين شهريا، في حين أن الأبناء يقدمون فقط 5.6 ساعة.

ووفقاً لموقع العربية في مقالة بعنوان “لماذا ينجذب الأب إلى البنت أكثر من الولد”، فإنه تم الكشف وفقا لدراسة بحثية “أن الأباء فضلا عن كونهم أكثر انتباها وفهما لبناتهم، فهم يميلون أكثر للغناء لهن، واستخدام كلمات ترتبط بأجسامهن مثل “البطن”، و “الوجه”، و “الخد”، و “العيون”، و “الأقدام”، بينما في الجانب الآخر والذي يخص الأبناء، فإن الأباء يستخدمون معهم لعب أكثر خشونة وتعثر، ويستخدمون لغة ذات صلة بالسلطة والإنجاز، وكلمات مثل “أفضل”، و “الفوز”، و “الأعلى” و “السوبر”، وذلك بحسب ما نشرته الديلي ميل.

15- المرأة بارعة أكثر من الرجل في تعلم اللغة

وهنا نجد بحسب موقع “go study link” أنه عندما يتعلق الأمر بتعلم اللغة، فإن نهج الذكور يختلف تماما عن نهج الإناث، حيث إنه على الرغم من أن تعلم الذكور مفيد تماما، إلا أن تعلم الإناث أكثر براعة، وذلك لأنهم يهتمون بتعلم أكثر تكاملية من الرجال؛ كيف ذلك؟.

ويكون ذلك بميل المرأة أو الأنثى إلى تعلم ثقافة البلد، والمتحدثين باللغة والهدف، وهكذا.. إلخ.

وربما يتساءل الرجال أو الشباب، ما السبب الذي يجعل المرأة تتعلم اللغة أفضل من الرجل؟، ويجيب “go study link” “إن من أهم الأسباب لذلك، هو أن الأنثى عندما تتعلم اللغة فإنها تنخرط في مهارات أكثر (القراءة، التحدث، الاستماع.. إلخ) وكذلك عناصر اللغة مثل (المفردات، النطق، إلخ)”.

16- تنظيم الحفلات والرحلات

من الأشياء التي تتمتع المرأة فيها بقيادة قوية هو تنظيمها للحفلات والرحلات وسائر الفعاليات التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، وعلى سبيل المثال، فإن المرأة تختار مكان الحفلة أو الاجتماع أو الرحلة ببراعة فائقة عن الرجال، كما أنها تهتم بالتفاصيل أكثر.

نقل موقع “ny post.com” عن شركة “stubborn mule” أنها قالت للتيليجراف البريطانية “أن النساء عندما يخططون لرحلة ما، فإنهم في الغالب سيقرأون جميع المراجعات حول الأماكن المرشحة لهن، وربما أيضا يقضون وقتا طويلا في مواقع الفنادق على الانترنت بحثا عن أدق التفاصيل، ويطرحون الكثير من الأسئلة بحثا عن أدق التفاصيل”.