مسلحون يختطفون رجل أعمال في "عدن" والغرفة التجارية تناشد بسرعة تحريره

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مسلحون رجل أعمال، من أبناء محافظة تعز، أثناء تواجده في إحدى فنادق العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين اختطفوا رجل الأعمال "عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني"، من أحد فنادق المدينة.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعية في محافظة تعز، فإنه جرى اختطاف رجل الأعمال عبد الكريم أحمد عبد الله الشيباني يوم امس الاثنين، من أحد فنادق عدن من قبل عناصر خارجة عن القانون.

وقالت الغرفة التجارية، إن هذا العمل الذي وصفته "المشين"، يهدف للنيل من مكانة رجال الأعمال، وخلق بيئة طاردة للاستثمار ويستهدف الأمن والسلم الاجتماعي الوطني.

وناشدت الغرفة التجارية، الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، لتحرير رجل الأعمال سريعا ودون أبطاء وتقديم المختطفين إلى العدالة لينالوا عقابهم الرادع.