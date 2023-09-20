ريمة.. قاضٍ حوثي يعتدي بالضرب على مواطن داخل متجره 

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى قاض حوثي، على مواطن يعمل في متجره، بمدينة الجبين، عاصمة محافظة ريمة.

وقال سكان محليون، إن القاضي "سليمان الكمالي" الذي يعمل قاضيًا في محكمة الجبين في سلطة الحوثي، قام يوم أمس الإثنين، بالاعتداء على المواطن "محمد إبراهيم الضبيبي" بالضرب المبرح حتى تمكن شخص آخر في منع المعتدي من إكمال هجومه العنيف على البائع.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر توقف سيارة القاضي الحوثي عند باب المتجر أثناء عملية الإعتداء بالضرب واللطم على مالك محل القرطاسية، بمركز عاصمة محافظة ريمة، بطريقة مستفزة.

وتأتي الحادثة بعد أسبوعين فقط من إعتداء آخر نفذه مشرف حوثي بحق إمراءة مسنة في منزلها الكائن بمديرية كسمة بدات المحادثة.

وتشهد محافظة ريمة مؤخراً رعونة وإندفاعاً من مشرفي مليشيا الحوثي للتقوي على المواطنين شملت التعدي والإختطافات.