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عدن - ياسمين التهامي - لفتة إنسانية من رونالدو تجاه فتاة إيرانية من ذوي الهمم رسمت بقدميها صورة للنجم البرتغالي (فيديو)

استقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، في مقر بعثة فريقه النصر السعودي في طهران.

ووصل نادي النصر إلى طهران أمس الاثنين، وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

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ونشر نادي النصر عبر حسابه في منصة "إكس"، فيديو لرونالدو وهو يستقبل فاطمة حمامي التي تعاني من إعاقة جسدية وتبدع في رسم لوحاتها باستخدام قدميها، في الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق في طهران.

الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران 🤩

و تلتقي بقائد #النصر كريستيانو رونالدو 💛 pic.twitter.com/0HsoMIacGv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2023

وأرفق الفريق السعودي الفيديو بعبارة: "تزور فاطمة مقر بعثة الفريق في طهران وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو".

كما ظهر رونالدو في الفيديو وهو يقدم قميص نادي النصر باسمه للرسامة الإيرانية.

👏 Fateme Hamami sufre una parálisis del 85% de su cuerpo, pero esta artista iraní no entiende de barreras

🎨 Su retrato de Cristiano Ronaldo pintado con un pie te dejará sin palabras...



📹 IG / fatemehamami pic.twitter.com/MVRy5Ynzl6 — MARCA (@marca) May 9, 2020

وذاع صيت الرسامة الإيرانية بشكل واسع في العام 2020، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تجلس على الأرض وتمسك ريشة الرسم بقدمها وتقوم برسم لوحة رائعة لوجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.