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لفتة إنسانية من رونالدو تجاه فتاة إيرانية من ذوي الهمم رسمت بقدميها صورة للنجم البرتغالي (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - لفتة إنسانية من رونالدو تجاه فتاة إيرانية من ذوي الهمم رسمت بقدميها صورة للنجم البرتغالي (فيديو)

استقبل النجم البرتغالي ، الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، في مقر بعثة فريقه النصر السعودي في طهران.

ووصل نادي النصر إلى طهران أمس الاثنين، وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

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من: اليمن الآن

ونشر نادي النصر عبر حسابه في منصة "إكس"، فيديو لرونالدو وهو يستقبل فاطمة حمامي التي تعاني من إعاقة جسدية وتبدع في رسم لوحاتها باستخدام قدميها، في الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفريق في طهران.


 

وأرفق الفريق السعودي الفيديو بعبارة: "تزور فاطمة مقر بعثة الفريق في طهران وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو".

كما ظهر رونالدو في الفيديو وهو يقدم قميص نادي النصر باسمه للرسامة الإيرانية.

وذاع صيت الرسامة الإيرانية بشكل واسع في العام 2020، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تجلس على الأرض وتمسك ريشة الرسم بقدمها وتقوم برسم لوحة رائعة لوجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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