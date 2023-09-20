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عدن - ياسمين التهامي - تجربتي مع وصفة كولاجين القهوة لشد ونضارة البشرة وتبيضها زيادة بـ 10 درجات من أول

يعد كولاجين القهوة من أهم أنواع الكولاجين الطبيعي التي يمكن استخدامها على الوجه حيث إنها تعطي نتيجة فعالة من أول استخدام وتمد البشرة بنسبة كلوجين عالية وتساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة وتساعد على التخلص من التجاعيد وتمنح البشرة النضارة والحيوية و تعطي البشرة التفتيح اللازم لها وتقضي على جميع البقع وأثار الحبوب والبثور لذلك أخذ العديد يبحث عن طريقة عمل كولاجين القهوة وسوف نوضح لكم طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير كولاجين القهوة

يحضر ذلك الكولاجين من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

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طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

وصفة القهوة وعصير الليمون

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي تساعد على التخلص من التجاعيد وتساعد على نضارة قوية للبشرة بفضل عصير الليمون وسوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال الآتي.

طريقة تحضير الوصفة :