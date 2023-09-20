الخارجية السعودية: نعمل على خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

أكدت الخارجية السعودية، أنها تعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، تتوافق عليها جميع الأطراف.



ورحبت الخارجية في بيان لها، الأربعاء، بنتائج النقاشات التي أجراها الفريق السعودي مع الحوثيين في الأيام القليلة الماضية والتي وصفتها بـ"الإيجابية والجادة".



وتابعت أن النقاشات التي جرت عبر فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان مع وفد الحوثي برئاسة محمد عبدالسلام فليته في مدينة الرياض، تأتي استكمالاً للقاءات السابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومع الحوثيين في صنعاء في رمضان الماضي.



وأشارت أن تلك اللقاءات (السابقة) تم التوصل خلالها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.



كما أشاد بيان الخارجية السعودية بمضامين لقاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع الوفد الحوثي الذي أكد فيها "وقوف المملكة مع اليمن وشعبه وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية".



ومساء أمس، أعلنت مليشيا الحوثي، عودة وفدها من الرياض للتشاور مع قيادتها بعد جولة مفاوضات مع السعودية استمرت خمسة أيام.

