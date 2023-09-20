نيويورك..لقاء ثلاثي يجمع وزراء خارجية أمريكا والسعودية والإمارات لتنسيق المواقف بشأن اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، الاثنين، اجتماعا ثلاثياً لتنسيق المواقف بشأن اليمن.



جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك، حسب بيان لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على منصة "إكس".



وقال بلينكن، عقدنا اليوم لقاءاً مثمراً مع وزيري الخارجية السعودي والإماراتي على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة "ناقشنا الحاجة الملحة إلى حل دائم للصراع في اليمن، وأولويات أخرى".



وأضاف "إن التنسيق مع شركائنا بشأن اليمن والتحديات الإقليمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار".



وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق عن مساعٍ أمريكية لعقد اجتماع ثلاثي مع السعودية والإمارات، بمبادرة يقودها المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ.



بهدف الضغط على الدولتين لرأب انقساماتهما بشأن اليمن، حيث تخشى واشنطن أن تؤدي الخلافات بينهما إلى تقويض الجهود الرامية إلى تأمين اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.



ووفقا لتقرير الصحيفة الذي ترجمه "يمن شباب نت"، فإن واشنطن "تضغط من أجل عقد اجتماع ثلاثي مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لأنها تشعر بالقلق من أن الخلافات بين جيران الخليج يمكن أن تقلب جهودها لتأمين اتفاق سلام دائم في اليمن".



وتزايدت الخلافات بين السعودية والإمارات، حيث تسعى الرياض إلى ترسيخ نفسها كمركز مالي في المنطقة، وهو المكان الذي احتفظت به الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة، وامتدت خصوماتهما من حين لآخر إلى بلدان أخرى حيث لكل منهما مصالح، وقد اختلفا حول نهجهما في الحرب في اليمن.



وتزامن اللقاء مع نهاية زيارة لوفد حوثي إلى السعودية أجرى خلالها مناقشات مع الجانب السعودية حول إحلال السلام في اليمن، وصفتها المملكة بـ "الإيجابية والجادة".



وعقب انتهاء جولة المحادثات (السعودية ـ الحوثية)، أعلنت الخارجية الأمريكية ترحيبها بالخطوة وقالت في بيان على منصة "إكس" "إن خارطة الطريق لإنهاء الصراع من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لها أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لخفض التصعيد وتحقيق مستقبل مزدهر للشعب اليمني".



