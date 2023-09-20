في بيان مشترك.. - التزام خليجي ـ أمريكي بتلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وتقديم أموال إضافية للعمليات الإنسانية  

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، التزامهم بتلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وتقديم أموال إضافية للعمليات الإنسانية.



جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماعهم الوزاري المشترك بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، اليوم الأربعاء.



ووفقا للبيان فقد "رحب الجانبان بالجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين؛ مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي".



وأكد الوزراء على "أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن".



وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني ـ اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.



وبشأن جهود السلام، أكد البيان "على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن".



كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية- يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.



ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر.