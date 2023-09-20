اليمن.. اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في عدة جبهات بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، اندلاع اشتباكات متقطعة بين قواته ومليشيا الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن قوات الجيش تخوض اشتباكات متقطعة وتبادلا للقصف المدفعي مع مليشيا الحوثي في الصياحي بالضباب غربي المدينة وجبهات مقبنة والاحطوب وجبهة الكدحة بالريف الغربي للمحافظة.



وأضاف في بيان مقتضب على "فيسبوك"، أن قوات الجيش استهدفت مواقع للمليشيا في وادي الصوم بجبهة الصبر جنوبي تعز.



وتشهد جبهات تعز بين الفينة والأخرى اشتباكات متقطعة بين الجانبين، إثر محاولات للمليشيا التسلل إلى مواقع قوات الجيش، ضمن عمليات تصعيد مستمرة رغم تحركات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافا دولية وإقليمية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

