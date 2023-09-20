ليندركينج: هناك تقدما كبيرا في الملف اليمني ومفاوضات الرياض جزء من الجهود الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج إن هناك تقدما كبيرا يحدث في الملف اليمني، وذلك بفضل الدعم الأمريكي والدولي.



وأكد ليندركينج -في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية أمس الثلاثاء- أن واشنطن دعمت مفاوضات الحوثيين مع الحكومة اليمنية والسعوديين في الرياض.



وأشار إلى أن السعودية ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم ومستمر في اليمن، موضحا أن مفاوضات الحوثيين في السعودية جزء لا يتجزأ من الجهود الأمريكية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.



وأوضح ليندركينج أن الإدارة الأمريكية تنتهج دبلوماسية نشطة عبر التواصل مع الجهات المختلفة، وأنها ستواصل الانخراط مع كل الفرقاء.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تريد من دول المنطقة أن تتصرف بشكل موحد نحو خارطة طريق تضع حدا للنزاع" في اليمن.



وفي رده على سؤال حول جهود أميركية للتوفيق بين الإمارات والسعودية، بعد مؤشرات عن خلافات تطفو على السطح بين الحليفين في اليمن، قال ليندركينغ: " نعم، من دون شك هي نقطة أساسية نركز عليها جميعا".



وأضاف،" علينا أن نتأكد أن هدف المملكة والتزامها في إنهاء الصراع (في اليمن) يتلاقى مع رغبة إماراتية بالتوصل إلى النتيجة ذاتها".



وتابع:"نحن نتكلم منذ سنوات، وفي الأشهر الماضية مع السعودية والإمارات وعمان وغيرهم، وهذه المباحثات مستمرة وقوية ونشطة، وهي تحدث هنا أيضا في نيويورك".



وأكد أن السلطنة "تلعب دورا مهما في تسهيل الزيارات بين السعودية والحوثيين، الذين هم في الرياض اليوم، وبالتالي فإن التموضع الإقليمي أساسي في التوصل إلى نتيجة إيجابية في جهود حل النزاع اليمني".



وشدد المبعوث الأمريكي على أن ذلك الجهد "ضروري للتأكد من أن المجتمع الدولي، خاصة دول المنطقة، يتقدمون بخطى ثابتة نحو حل النزاع" في اليمن.



ومساء الثلاثاء، بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيريه السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في نيويورك، ملفات المنطقة على رأسها جهود السلام في اليمن.



وقال بلينكن، في بيان، إن الاجتماع، الذي يأتي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "مناسبة لتكريس بعض الوقت لنبحث أكثر في التزامنا المشترك بتعزيز السلام في اليمن".



وأضاف، "أننا الآن أمام فرصة تاريخية لمساعدة شعب اليمن على رسم طريق نحو سلام دائم وأمن دائم"، مؤكدا على امتنان واشنطن للسعودية "على الجهود التي بذلتها لدفع الحوار مع الحوثيين".



وتابع: "بالنيابة عن الرئيس بايدن، أود أن أعرب عن شكري لشركائنا على دعمهم المستمر وتنسيقهم ليس فقط للعمل من أجل تحقيق سلام دائم لليمنيين".



ورحبت الخارجية الأميركية في منشور على منصة إكس، باستضافة السعودية للمحادثات مع الحوثيين في الرياض، والتي اختتمت بعد ظهر الثلاثاء.



وقالت إن "خارطة الطريق لإنهاء الصراع من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لها أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة لخفض التصعيد وتحقيق مستقبل مزدهر للشعب اليمني".



وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لعقد اجتماع ثلاثي يضم السعودية والإمارات لحل الخلافات بين الحليفين من أجل ضمان اتفاق سلام دائم في اليمن.



ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن المبادرة، التي يقودها ليندركينغ، يمكن أن تسفر عن محادثات، الأسبوع الجاري، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ويتزامن ذلك مع زيارة وفد من الحوثيين وسلطنة عمان إلى السعودية لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسؤولين هناك لإنهاء الحرب في اليمن.

