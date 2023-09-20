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عدن - ياسمين التهامي - اقوى عروض إكسترا لليوم الوطني الـ 93 على جميع الهواتف واللاب.. صور العروض

بمناسبة اليوم الوطني 93 في السعودية يحتفل كافة الأشخاص بتلك الذكري وعليه هناك الكثير من الشركات تقوم بتوفير تخفيضات وخصومات ولا اروع من ذلك ويتم تقديمها للجميع ويمكن الاستفادة منها للاحتفال بذلك اليوم وقد قام عدد من المتاجر الإلكترونية بتقديم الكثير من العروض الرائعة لاسيما متجر اكسترا الذي عد من أكثر المتاجر التي يهتم بها عدد كبير من الأشخاص في السعودية والعديد من الدول الأخرى مثل عمان والبحرين، سنتعرف اليوم على كافة التفاصيل المتعلقة باليوم الوطني.

اقوى عروض اليوم الوطني إكسترا 2023

هناك الكثير من العروض الرائعة التي تم تقديمها على فئة الهواتف الايفون والان يمكنك تحقيق اقصى استفادة من تلك العروض وشراء ما يلبي احتياجاتك ولقد جاءت العروض طبقا لما يلي:

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باقة عروض اكسترا اليوم الوطني

قدم متجر الكسترا عدد كبير من العروض المقدمة من اكسترا للاحتفال باليوم الوطني على هواتف الايفون واللاب توب لكافة الأشخاص ولقد جاءت العروض كالتالي:

كم مدة اجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب؟

أقرت وزارة التعليم في السعودية عن استفسار كم عدد ايام العطلات في اليوم الوطني بالجامعات والمدارس ومن المقرر أن تكون يوم 24 سبتمبر إلى يوم 25 سبتمبر وقد قامت الوزارة بنفي كافة الشائعات التي تم انتشارها بخصوص تمديد العطلة إلى 10 أيام، وقد أشارت أن بإمكانك شراء كافة مستلزماتك بأقساط شهرية 270 ريال بتمويل من شركة التيسير للقروض بلا تحويل مرتب.

من هو صاحب شركة اكسترا؟

عبد الله عبد اللطيف الفوزان هو صاحب شركة اكسترا لأفضل العروض.

هل منتجات اكسترا أصلية؟

نعم كل ما يتوفر في اكسترا اصلي 100%.

كم عدد فروع اكسترا؟

54 فرع موزعين في كل العالم.