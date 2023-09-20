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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تجيب.. هل يلزم نقل الكفالة تسديد المخالفات؟

نقل الكفالة في السعودية هل يلزم تسديد المخالفات؟ وما هي إجراءات نقل كفالة عامل؟ جميعها أسئلة يوجهها الراغبين في استقدام عمالة منزلية جديدة إليهم، أو نقل كفالة عامل منزلي من كفالة شخص إلى شخص آخر، إذ تهتم المملكة بشدة بشؤون العمالة المنزلية داخل أراضيها وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

نقل الكفالة في السعودية هل يلزم تسديد المخالفات؟

أجابت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن استفسار أحد الأفراد بخصوص نقل الكفالة والمخالفات المرورية، إذ وجه المواطن إلى حساب الجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استفساره سائلًا: “هل المخالفات المرورية التي على المواطن السعودي تمنعه من نقل كفالة عامل لحسابه؟ “.

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وجاءت إجابة فريق الدعم الفني لصفحة الجوازات الرسمية التابعة للملكة السعودية مؤكدة على أن المخالفات المرورية تمنع المواطن من نقل كفالة عامل إلى حسابه، وذلك نصًا كان كالآتي: “أهلاً بك، التعليمات لا تسمح بذلك”.

اجراءات نقل كفالة عامل

يمكنك القيام بنقل كفالة عامل منزلي من خلال اتباع عدد من الخطوات كما يلي:

شروط نقل الكفالة

بعد الإجابة على نقل الكفالة هل يلزم تسديد المخالفات، نتعرف على الشروط اللازمة ليتم نقل كفالة عامل منزلي من كفيل إلى آخر، والتي يجب استيفاؤها لضمان الحصول على موافقة، وهي تتمثل في:

رسوم نقل الكفالة

لتقوم بالتقدم على نقل كفالة عمالة منزلية عليك سداد بعض الرسوم، وتأتي تلك الرسوم كما يلي:

سداد رسوم الحصول على عامل منزلي جديد عبر الصراف الآلي

تعتبر خطوة سداد رسوم الحصول على عامل منزلي جديد إحدى أهم الخطوات في إجراءات نقل كفالة عامل منزلي، ويتم سداد تلك الرسوم من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

خطوات قبول الكفيل الجديد نقل كفالة العامل المنزلي إليه

بعد سداد قيمة تلك الرسوم، يظهر اسم العامل في منصة مقيم على حساب الشركة، وذلك في قسم خدمات نقل الكفالة، حيث:

الاستعلام عن نقل كفالة عامل منتهيه إقامته

يمكنك الاستعلام عن نقل كفالة عامل انتهت فترة إقامته من خلال القيام بالخطوات التالية:

تعتبر الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية المستقدمة من الخارج للعمل بالمملكة العربية السعودية أمورًا شائكة وذات تفاصيل متعددة، وينبغي الحرص والعناية أثناء القيام بإجراءاتها المختلفة لأن التسبب في أي خطأ في أي من الخطوات أو الإجراءات قد يعرضك لمسائلة قانونية