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شبوة.. تسجيل 4 وفيات و 264 إصابة بحمى الضنك في عتق خلال نحو شهر ونصف

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، تسجيل أربع حالات وفاة و264 إصابة بمرض حمى الضنك في مدينة عتق، خلال نحو شهر ونصف.
 
جاء ذلك في إحصائية للمكتب نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 19 سبتمبر الجاري.
 
وأقر اجتماع صحي موسع، عقد في شبوة، الثلاثاء، جمع السلطات المحلية والصحية وممثل منظمة الصحة العالمية بالمحافظة، تشكيل لجنة فنية لتدارس الإجراءات الوقائية الأولية المطلوبة لحماية المواطنين من المرض.
 
وأكد الاجتماع، على أهمية تكامل أدوار القطاعات المعنية بتنفيذ حملات الوقاية والتوعية من المرض، وتوعية المجتمع بطرق الوقاية من مرض حمى الضنك.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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