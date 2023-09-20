البحرية البريطانية تعلن اعتراض شحنة مخدرات تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه إسترليني شمال بحر العرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت البحرية البريطانية، يوم الأربعاء، اعتراض شحنة مخدرات تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه استرليني في عملية شمال بحر العرب، مؤكدة أن هذه العملية هي الرابعة خلال هذا العام.



وقالت البحرية البريطانية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن البحارة ومشاة البحرية الملكية من سفينة بليموث الحربية استولت على المخدرات من قارب مشتبه به بعد أن عثرت عليه مروحية في شمال بحر العرب.



وأوضح البيان، أنه بمجرد قيام مشاة البحرية بتأمين المركب الشراعي، جاء بحارة البحرية الملكية على متنه لبدء البحث عن أي شحنة غير قانونية. وكشف البحث المتعمق للمركبة عن أكثر من 200 عبوة تحتوي على 260 كجم من الهيروين و200 كجم من الحشيش، وتصل قيمتها إلى حوالي 3 ملايين جنيه استرليني.



وأضاف البيان، أنه بعد ذلك تم نقل المخدرات، التي يقل وزنها عن نصف طن بقليل، إلى سفينة HMS Lancaster، وهي مهمة صعبة في ظل درجات الحرارة المرتفعة وأمواج البحر.



وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس: "إن عمليات الاستيلاء الأربع هذا العام تظهر بوضوح الفائدة التي يعود بها وجودنا المستمر في الخليج على الأمن الإقليمي والعالمي".



وأضاف: "إن قواتنا المسلحة منتشرة عالميًا للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار، وأنا فخور بالطريقة التي نواصل بها العمل في جميع أنحاء العالم لدعم القوانين الدولية والحفاظ على سلامة الناس".



تم نشر السفينة في الشرق الأوسط في مهمة طويلة الأمد وهي جزء من الوجود المستمر للمملكة المتحدة في الخليج. وتقوم سفينة HMS Lancaster بدوريات في مياه الشرق الأوسط لمواجهة النشاط غير المشروع وهي في حالة إشعار فوري للرد على مجموعة متنوعة من المهام.



وقال قائد السفينة كريس شارب، "ما زلت فخورًا بالعمل الجماعي لشركة السفينة بأكملها، وقدرتهم على تحقيق عمليات اعتراض ناجحة مثل هذه اليوم".



وأضاف، "إنه جهد جماعي حقيقي يتطلب الكثير من الأجزاء المتحركة لتجتمع معًا كآلة جيدة التزييت، في نهاية المطاف لوقف توزيع المخدرات غير المشروعة. ونتقاسم هذا النجاح مع شركائنا الدوليين في فرقة العمل المشتركة 150 الذين قدموا الدعم الأساسي للعملية".



وتعد عملية الضبط واحدة من سلسلة عمليات قامت بها السفينة هذا العام. وصادرت رحلتان على متن السفينة في يونيو/حزيران ما قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني من المخدرات، وفي مايو/أيار اعترض الطاقم مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.



وهذا يعني أنه في عام 2023، منعت لانكستر أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من المخدرات غير المشروعة من الوصول إلى وجهتها. بالإضافة إلى ذلك، اعترضت السفينة أيضًا شحنة أسلحة غير قانونية.

وتتم حاليًا قيادة فرقة CTF150 من قبل البحرية الفرنسية، مع وحدة من البحرية الملكية تعمل ضمن طاقم دولي.وقال الكابتن (البحرية الفرنسية) يانيك بوسو، قائد قوة المهام المشتركة 150:"يُظهر هذا الاستيلاء الكبير مرة أخرى الفعالية العملياتية للقوات البحرية المشتركة ويظهر التزام المملكة المتحدة وفرنسا المشترك بالأمن البحري الإقليمي إلى جانب شركائهما الإقليميين والدوليين