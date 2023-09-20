الحوثي يحشد آلافًا من طلبة المدراس لعرض عسكري مقابل شهادة نجاح بالمدرسة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر نقابية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي تحشد منذ أسابيع آلاف الطلبة في عدد من المحافظات من أجل حشدهم لعرض عسكري تقيمه المليشيا غدا الخميس.

وبحسب مصادر محلية في عدة محافظات، ونادي المعلمين، قامت مليشيا الحوثي بتجنيد آلاف الطلبة لعرضهم في حشد عسكري حوثي غدا، مقابل وعود بإنجاح الطلبة ومنحهم شهادة نجاح دون دراسة عقب فشل المليشيا في إنهاء الإضراب.

وأكدت المصادر، أن مليشيا الحوثي كانت قد حشدت السبت الماضي آلاف الطلبة في مسجد الصالح لملء المسجد للسماع إلى خطاب عبدالملك الحوثي، بعد أن فشلت في جمع جماهير للاستماع إليه.

وأكدت المصادر أن وزارة التربية والتعليم الحوثية استدعت آلاف المعلمين في صنعاء للتوقيع على كشوفات في مسجد الصالح دون جدوى.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى تجنيد آلاف الطلبة ضمن الكشافة ودربتهم على العروض في عدد من شوارع المحافظات للاستعراض بهم الخميس مقابل سلة غذائية بجانب منحهم شهادات دراسية.

وحذر نادي المعلمين من انهيار شامل للدراسة نتيجة تحويل طلبة المدارس إلى جنود، وتعبئتهم طائفيا. وتعهد بمواصلة الإضراب حتى صرف المرتبات.