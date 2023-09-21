صنعاء.. وفاة شقيقين جراء انهيار منزل في حي السنينة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شقيقان، اليوم الأربعاء؛ جراء انهيار منزل، في حي السنينة، غرب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الشابين "رمزي أحمد صالح المقاتلي 22 عاما، ورامز 20 عاما، كانا يقومان بحفز أساس مبنى لأحد المواطنين، قبل أن يتعرض للانهيار ما أدى إلى وفاتهما.

وأوضحت المصادر، فإن الحادثة وقعت في شارع 35 بمنطقة السنية، حيث توفي الشابين بعد أن وقعا تحت ركام التراب، وتم نقلهما الى المستشفى ولكنهما كانا قد فارقا الحياة.

وتزايدت مثل هذه الحوادث المأساوية في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك في ظل عدم وجود قوانين تحفظ حقوق العاملين، خصوصا أولئك العاملين بالأجر اليومي.