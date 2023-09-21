القوات المشتركة تنشر اعترافات "خلية حوثية" حاولت تفخيخ طريق عام باتجاه تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - نشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم الأربعاء، فيديو يتضمن اعترافات عنصرين في "خلية إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي"، قالا إنهما كانت يعتزمان زرع عبوات ناسفة في الخط الإسفلتي الرابط بين تعز والساحل الغربي في أغسطس الماضي.

واعترف عنصرا الخلية بحسب الفيديو، بتورطهما في زراعة عبوات ناسفة في طرقات عامة معظمها في محافظة تعز، راح ضحيتها في الغالب مدنيون، مشيرين إلى أنهما يعملان ضمن وحدة حوثية تسمى "وحدة العمليات الإيذائية" التي لا تفرق في عملياتها بين مدني وعسكري.

واستعرض العنصران تفاصيل المهمة الأخيرة التي أودت بهما إلى قبضة أفراد القوات المشتركة في محور البرح، موضحين أنهما مع عنصر ثالث كانوا بصدد زرع ثلاث عبوات ناسفة في الخط الرابط بين الساحل الغربي ومدينة تعز، وتحديدًا أمام جبل العرف قبل أن يقبض عليهما من القوات المشتركة عقب مواجهات أسفرت عن مقتل العنصر الثالث.

والشهر الماضي نشرت الأجهزة الأمنية بمأرب اعترافات عناصر حوثية قالت إنها حاولت اغتيال عضو مجلس القيادة سلطان العرادة، وقامت بزرع عبوات ناسفة ومتفجرات، وحاولت ضرب العلاقة بين الأمن والقبائل.