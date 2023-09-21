وزير الدفاع: مليشيا الحوثي لا تُصدّق في أي اتفاقيات ولنا تجربة طويلة معها

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، استحالة مليشيا الحوثي أن تفي بأي اتفاقيات أو مواثيق، مشيرا إلى أن تجربة اليمنيين معها ممتدة لنحو عقدين من الزمن.

جاء ذلك خلال ترؤسه في عدن اجتماعا موسعا لرؤساء هيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع ومدراء المنشئات التعليمية العسكرية للوقوف على المستجدات العسكرية والميدانية، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وقال الداعري، إن "مليشيا الحوثي لا تصدق في أي اتفاقيات أو مواثيق ولنا معها تجربة طويلة تمتد لقرابة عقدين من الزمن"، وأكد استجابة الحكومة لمبادرة السعودية وضغوط المجتمع الدولي وتقديمها الكثير من التنازلات رغبة في السلام.

وشدد وزير الدفاع على الضبط والربط العسكري، وتسخير الجهود النوعية بما يصب في بناء القوات المسلحة على أسس متينة.

وقدم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر، تقارير حول سير الأداء والوقوف على الاحتياجات المطلوبة لتعزيز الجهود وتذليل الصعوبات وتنفيذ المهام بدرجة عالية من الكفاءة.

واشاد وزير الدفاع بصمود ابطال القوات المسلحة وتماسك جبهات القتال خلال الفترة الماضية إضافة الى الجهود المبذولة في التأهيل والتدريب والاعداد القتالي والمعنوي في مختلف المناطق والوحدات العسكرية.