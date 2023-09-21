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عدن - ياسمين التهامي - "والله ما أعرف من وين جاي".. البليهي "يتبرأ" من تقديمه هدية خاصة لعارضة أزياء إيرانية شهيرة (فيديو)

علق مدافع نادي الهلال الدولي السعودي علي البليهي على ما تردد بشأن تقديمه هدية مميزة لعارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة مهلاقا جابري خلال لقائهما في إحدى المناسبات.

وانتشرت صورة للبليهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمسك قميص نادي الهلال قبل أن يقدمه إلى مهلاقا كهدية تذكارية.

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من: اليمن الآن

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علي البليهي مع المشهورة الايرانية مهلاقا !

pic.twitter.com/kggphTIgyD — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) September 19, 2023

وعن منحه القميص لعارضة الأزياء الإيرانية قال البليهي خلال ظهوره في مقطع فيديو: "والله ما بعرف من أين جاء هذا القميص.. قسما بالله ما بعرف".

ومن ناحيته، كشف أحد الأشخاص الذي كان يتواجد مع مدافع الهلال في المقطع، أن اللاعب بريء، من إحضار هذا القميص معه لإهدائه إلى عارضة الأزياء.

وأضاف: "أنا أعرف الحقيقة كاملة.. شخص ما جاء إلى البليهي، وأعطاه كيسا بداخله هذا القميص".

جدير بالذكر أن العارضة مهلاقا جابري، قامت بزيارة المملكة العربية السعودية مؤخرا.