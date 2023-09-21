الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

رحبت بمحادثات الرياض.. تركيا تدعو الأطراف اليمنية للانخراط البنّاء في عملية السلام لضمان حل دائم للصراع

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت تركيا، اليوم الخميس، دعوة الأطراف اليمنية إلى الانخراط البنّاء في عملية السلام لضمان حل دائم للصراع الممتد منذ تسع سنوات.
 
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الالكتروني، رحبت فيه بالمحادثات التي استضافتها بواسطة عمانية لدفع عملية السلام في اليمن.
 
وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى دعم عملية السلام بشكل بناء لضمان حل دائم في اليمن".
 
وأكد أن تركيا ستواصل دعمها الثابت للحفاظ على "الوحدة الوطنية وسلامة أراضي اليمن الشقيق".
 
والثلاثاء، غادر وفد مليشيا الحوثي العاصمة الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا