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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. سفير اليابان يكشف عن مشاعره بعد تذوقه حليب الإبل في السعودية

في يوم امس الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، قام سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية بتجريب حليب الإبل وقد شارك سفير اليابان هذه اللحظة المميزة عبر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر.

في تغريدته، أشاد سفير اليابان بتجربته الجديدة بشرب حليب الإبل، حيث قال: “جربتُ شرب حليب الإبل .. لقد كان لذيذاً الحمدلله”.

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تعكس هذه الحادثة والتغريدة التواصل الثقافي والدبلوماسي الإيجابي بين اليابان والمملكة العربية السعودية، حيث يتم تعزيز التفاهم والتبادل بين البلدين. تعتبر هذه اللحظة تأكيداً على الروابط الثقافية والاجتماعية التي تجمع الشعبين، وتظهر أهمية التبادل الثقافي في تعزيز العلاقات الدولية.