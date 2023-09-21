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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. صاحب مطعم سعودي يعرض محله للتقبيل بسعر صادم بعد ان كلفه مبلغ هائل لهذا السبب

صاحب المطعم “موسى” يعرض محله للتقبيل مقابل 500 ألف ريال، على الرغم من أنه تكلف إنشاءه 4 ملايين ريال.

وقد أعرب عن استيائه من هذا الخسارة الكبيرة والنسبة المئوية العالية لرأس المال.

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وهو يشير إلى أن استثمار المطاعم يعتبر من أكثر الاستثمارات خطورة، وأكثرها خطرًا من استثمارات العقارات أو الأسهم. ومع ذلك، يشير إلى أن السهولة في دخول هذا المجال يجعل الناس يعتقدون أن النجاح فيه متاح للجميع.

ويختتم بالقول إنه من السهل الدخول إلى عالم المطاعم والمقاهي، ولكن من الصعب الخروج منه. حتى عندما يتم الخروج، فإن قيمة المطعم قد تكون قليلة جدًا مقارنة بالتكلفة الأصلية، وقد تكون هناك ديون مستديمة.

يعكس هذا العرض تحديات ومخاطر قطاع المطاعم، حيث يواجه أصحاب المطاعم صعوبات في تحقيق النجاح المالي المستدام. قد تكون هناك عوامل عديدة تؤثر على أداء المطاعم مثل المنافسة الشديدة، وتكاليف التشغيل المرتفعة، وتغير أذواق الزبائن، والتحديات الاقتصادية.

من الناحية العامة، فإن استثمار في قطاع المطاعم يتطلب دراسة جيدة للسوق وإعداد خطة عمل مستدامة ومراعاة العوامل المختلفة التي تؤثر على نجاح المشروع. كما يجب أن يكون هناك إدارة فعالة للمطعم ورؤية استراتيجية لتلبية احتياجات الزبائن والتميز عن المنافسين.