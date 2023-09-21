إب.. مقتل مواطن في نزاع أسري على قطعة أرض بالرضمة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن برصاص مسلحين من أفراد أسرته، في نزاع على قطعة أرض، في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مواطنا يُدعى (عماد الدين محمد أحمد عبدالله مغنيز) قتل برصاص مسلحين من أفراد أسرته إثر خلاف على قطعة أرض في عزلة "بني قيس" بمديرية الرضمة، شمال شرق إب.



وأضافت المصادر أن المتهمين بالحادثة خمسة أشقاء من أبناء (أحمد صالح مغنيز) الذين فروا إلى جهة مجهولة بعد الجريمة.



وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي لم تحرك ساكنا للقبض على الجناة رغم علمها بالحادثة.



وتأتي الحادثة بعد أيام من مقتل وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في مديرية السبرة، جنوبي شرق إب، في حادثة مماثلة، وسط تزايد حوادث النزاعات المسلحة حول الأراضي في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

