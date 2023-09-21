محادثات الرياض تجاوزت كثير من العقبات.. صحيفة: تعنت الحوثيين يعيق التوصل لاتفاق شامل للملف الإنساني

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الخميس، عن استمرار مليشيا الحوثي بوضع عقبات أمام التوصل لاتفاق شامل للقضايا الإنسانية في اليمن، كمقدمة للدخول في مفاوضات شاملة بغية التوصل لحل سامل يُنهي الصراع المستمر منذ تسع سنوات.



ونقلت الصحيفة، عن مصادر يمنية مطلعة على سير المحادثات بين السعودية والحوثيين، القول: "إن اللقاءات التي عقدت في الرياض تمكنت من تجاوز الكثير من العقبات في الملف الإنساني وبالذات صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام استناداً إلى قاعدة البيانات في العام 2014، إلى جانب توسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتسهيل انسياب الواردات عبر الموانئ وفتح الطرقات بين المحافظات وتوحيد الموارد والعملة".



واستدركت المصادر قائلة: "إن تعنت الحوثيين لا يزال يعيق التوصل إلى اتفاق شامل لكل القضايا الإنسانية التي تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والموقوفة منذ سبعة أعوام، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء ورفع كل القيود عن جميع المنافذ البرية والبحرية اليمنية وتوحيد العملة".



وأضافت "أن خبراء من الدول الراعية للمحادثات يعملون مع ممثلين عن الحوثيين على تجاوز كل العقبات التي وضعها الحوثيون أمام إنجاز اتفاق شامل والدخول في محادثات سياسية شاملة للحل تحت رعاية الأمم المتحدة بحيث يكون أي اتفاق شامل ولا يسمح للحوثيين بالاستفادة من أي اتفاقات في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنصل من الاستحقاقات السياسية والعسكرية".



والثلاثاء، غادر وفد حوثي العاصمة الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.



ووصفت الخارجية السعودية في بيان لها تلك المحادثات بـ "الإيجابية والجادة"، مشيرة إلى أنها تعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، تتوافق عليها جميع الأطراف.