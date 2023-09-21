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عدن - ياسمين التهامي - نصف مليون ريال فورية بدون كفيل لكل مقيم في السعودية مهما كانت مهنته

تتميز شركة اليسر للتمويل والإجارة في توفير خدمة الحصول على تمويل سريع في السعودية 500 ألف ريال سواء كنت مواطنا أو مقيما، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة دون وجود كفيل غارم، وهذا القرض يُعد من ضمن الحلول والبرامج التمويلية المناسبة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، سيما أنه قرض مُتوافق مع ضوابط وأحكام الشّريعة الإسل

كيفية التقديم على تمويل سريع في السعودية 500 ألف ريال في شركة اليسر

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وعبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل والإجارة، يمكن لأي مواطن أو مقيم التقديم على تمويل سريع في السعودية 500 ألف ريال سعودي، من خلال هذه الخطوات:

نذهب إلى رابط خِدمة التّقديم على التمويل في https://alyusr.com.sa/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82

إدراج اسم العميل، ورقم الهاتف الذكي الجوال.

كتابة رقم الهوية للسعودي أو رقم الإقامة للوافد سارية المفعول.

ذكر اسم المدينة، والغرض من القرض.

كِتابة جهة العمل، وتحديد قيمة الرّاتب الشّهري.

وإدخال الكود الظاهر، ونوافق على الشروط.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر 2023

ووضعت شركة اليسر للتمويل والإجارة في السعودية، مجموعة شروط للحصول على التمويل الشخصي بقيمة نصف مليون ريال سعودي، وهي:

التمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل غارم.

وهو متاح للسعوديين والوافدين معا.

لا يقل عُمر العميل عن 22 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وللعسكري بحسب عُمره التّقاعدي.

نلتزم بتطبيق الشروط والأحكام.

راتب العميل يبدأ من أربعة آلاف و500 ريال سعودي شهريّا.

سداد القرض في مواعيده والالتزام بفترة السداد التي تصل 60 شهرًا.

خدمة العميل في جهة عمله لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مستندات التقديم على تمويل الأفراد في شركة اليسر السعودية

أما عن المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل الأفراد بقيمة 500 ألف ريال من شركة اليسر، فهي كالتالي:

إحضار كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

تعريف بالرّاتب الشّهري.

الهوية الوطنية للعميل السعودي أو هوية مقيم للعميل الوافد إلى المملكة سارية الصّلاحيّة.

وفي حالة أراد العميل الحصول على مزيد من الاستفسارات يُمكن الاتصال هاتفياً على الرقم الموحد لشركة اليسر للتمويل والتي حددته الشركة لتلقي كافة الاستفسارات بشأن منتجاتها وهو 8001160711.