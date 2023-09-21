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عدن - ياسمين التهامي - السعودية اتخذت اهم خطوتين في تاريخها جعلت امريكا ودول الغرب في حالة يرثى لها !!

السعودية، هذه الدولة التي عاشت طفرة تطويرية لم تشهدها من قبل. الأمور تسير بوتيرة سريعة، والتغييرات تحدث في كل ركن من أركانها.

وكل هذا يأتي تحت رؤية واحدة، رؤية تطلقها الرياض وتصدح فيها جميع المدن السعودية لطالما كانت السعودية تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ولكن مع مرور الوقت، أدركت القيادة السعودية ضرورة التنويع الاقتصادي.

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هنا جاء دور الأمير محمد بن سلمان، الذي رآى الصورة الكبيرة وسطر الخطط لرؤية 2030. وبفضل هذه الرؤية، بدأنا نشهد تحولات جذرية في مختلف القطاعات.

ميناء الملك عبد الله نجم المنطقة وعقدة الاتصال بين العالمين

يتميز ميناء الملك عبد الله بموقعه الجغرافي الحيوي، وهذا ما جعله منصة مركزية لتدفق البضائع وتبادل التجارة. ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن أيضًا كعنصر حيوي في التجارة العالمية يضيف البحر الأحمر لمسة متميزة لهذا الميناء، حيث يعتبر من أحد أكثر الممرات تداولًا للبضائع على مستوى العالم، وبالتالي فإن موقع الميناء يكتسب أهمية خاصة.

أضف إلى ذلك، الاستثمارات الضخمة التي تم تخصيصها لتطوير الميناء وتحسين الخدمات والبنية التحتية. كل هذا جعل من ميناء الملك عبد الله وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تسعى لتوسيع أعمالها في المنطقة تعيش السعودية حالة من التطور المستمر، وهو التطور الذي يأخذ شكلًا ملموسًا في مجال النقل البحري. ميناء الملك عبد الله هو مجرد مثال على هذا التطور، ومع تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة، يمكننا التوقع بكل ثقة أن تصبح السعودية واحدة من القوى الرئيسية في هذا المجال على المستوى العالمي.